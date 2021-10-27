Иран: переговоры по СВПД возобновятся к концу ноября

"Мы согласились начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена в течение следующей недели", - написал Багери на своей странице в Twitter.

Он охарактеризовал проведенные консультации с координатором СВПД Энрике Морой как "серьезные и конструктивные".

Багери в среду провел в Брюсселе переговоры с Морой. Во время встречи, замглавы МИД Ирана отметил, что Тегеран готов вернуться к переговорному процессу, посвященному полной отмене санкций со стороны США и нормализации торговых отношений страны с миром.