27 окт. 2021 г., 21:21
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News Code: 84520607
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Иран этой зимой наращивает добычу газа до 940 куб. м в сутки

Иран этой зимой наращивает добычу газа до 940 куб. м в сутки

Тегеран, 27 октября. ИРНА — Генеральный директор NIOC Мохсен Ходжасте Мехр сообщил в среду, что зимой этого года Иран планирует увеличить ежедневную добычу природного газа до 940 куб. м в сутки.

"Этой зимой  поскольку растет потреблении бытовых, коммерческих, промышленных и энергетических предприятий объем добычи газа достигнет до уровня около 940 куб. м в сутки", сказал Ходжасте Мехр во время встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который в среду посетил министерство нефти страны.

"Из этой суммы 700 миллионов кубометров газа пойдут через 37 морских платформ в Персидском заливе и связаны с совместным газовым месторождением Южный Парс, которое обеспечивает 70% добычи газа в стране", уточнил он.

Он подчеркнул, что этой зимой у NIOC будет максимальная добыча газа, а в случае необходимости компания будет использовать  жидкое топливо.

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