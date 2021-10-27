27 окт. 2021 г., 20:56
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News Code: 84520586
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Экспорт кондитерских изделий и шоколада из иранской провинции Восточный Азербайджан составил $75 млн

Экспорт кондитерских изделий и шоколада из иранской провинции Восточный Азербайджан составил $75 млн

Тегеран, 27 октября. ИРНА — Объем экспорта кондитерских изделий и шоколада в первые шесть месяцев текущего иранского календарного года составил 65 тыс. тонн на сумму 75$ млн.

 Об этом заявил в среду начальник отдела внешней торговли управления промышленности, рудников и торговли провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Наги Хонарвар.

По его словам, за этот период из Ирана вывезено 213 тысяч тонн конфет и шоколадных конфет на сумму 189 миллионов долларов.

"Ирак, Афганистан, Пакистан, Азербайджанская Республика, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Кот-д'Ивуар являются основными направлениями экспорта иранских кондитерских изделий и шоколада", уточнил он.

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