Экспорт кондитерских изделий и шоколада из иранской провинции Восточный Азербайджан составил $75 млн

Об этом заявил в среду начальник отдела внешней торговли управления промышленности, рудников и торговли провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Наги Хонарвар.

По его словам, за этот период из Ирана вывезено 213 тысяч тонн конфет и шоколадных конфет на сумму 189 миллионов долларов.

"Ирак, Афганистан, Пакистан, Азербайджанская Республика, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Кот-д'Ивуар являются основными направлениями экспорта иранских кондитерских изделий и шоколада", уточнил он.