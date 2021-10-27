Иран отверг заявление спецдокладчика ООН

Хатибзаде сказал, что доклад, представленный на 76-м заседании Совета Безопасности ООН, является выборочным, политически мотивированным и бесполезным.

Он сказал, что доклад противоречит принципам, закрепленным в кодексе поведения докладчиков, включая необходимость получения фактов с помощью объективной и надежной информации из заслуживающих доверия источников.

Ссылаясь на враждебную позицию спецдокладчика ООН в отношении Ирана, пресс-секретарь сказал, что доклад превратился в политическое заявление враждебных террористических группировок против Ирана.

Он выразил сожаление в связи с тем, что отчет сфокусирован на ложных утверждениях и не обращает внимания на меры Ирана, которые привели к улучшению ситуации с правами человека в стране.