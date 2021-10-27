27 окт. 2021 г., 20:31
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News Code: 84520557
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Иран отверг заявление спецдокладчика ООН

Иран отверг заявление спецдокладчика ООН

Тегеран, 27 октября. ИРНА — Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в среду отверг утверждения в недавнем докладе Специального докладчика ООН Джавида Рехмана о положении с правами человека в Иране, как предвзятые и бесполезные.

Хатибзаде сказал, что доклад, представленный на 76-м заседании Совета Безопасности ООН, является выборочным, политически мотивированным и бесполезным.

Он сказал, что доклад противоречит принципам, закрепленным в кодексе поведения докладчиков, включая необходимость получения фактов с помощью объективной и надежной информации из заслуживающих доверия источников.

Ссылаясь на враждебную позицию спецдокладчика ООН в отношении Ирана, пресс-секретарь сказал, что доклад превратился в политическое заявление враждебных террористических группировок против Ирана.

Он выразил сожаление в связи с тем, что отчет сфокусирован на ложных утверждениях и не обращает внимания на меры Ирана, которые привели к улучшению ситуации с правами человека в стране.

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