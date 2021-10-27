Туркменистан призвал предотвратить возникновениеновых конфликтов в Афганистане

"Мы должны стремиться к тому, чтобы в будущем Афганистана были представлены все этнические группы, и обеспечивать права и интересы всех жителей этой стране", сказал Глава МИД Туркменистана, выступая на встрече стран-соседей Афганистана, которая прошла в среду в Тегеране.

"Соседи Афганистана работают над установлением мира и стабильности в стране. Однако нынешняя экономическая ситуация в Афганистане является неудовлетворительной, и на этих переговорах мы можем принимать правильные решения для решения проблем афганского народа", рассказал дипломат.

Он отметил, что временное правительство Афганистана сталкивается с экономическими проблемами и проблемами борьбы с терроризмом. "В этой связи важно принимать важные решения по восстановлению афганского общества и возвращению афганского народа к нормальной жизни, потому что улучшение ситуации в Афганистане приведет к улучшению ситуации во всем регионе", подчеркнул Мередов.

27 октября в Тегеране прошла министерская встреча стран-соседей Афганистана с участием представителей Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Первая встреча в этом формате прошла 8 сентября в режиме онлайн.

Стороны сконцентрировали свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп.