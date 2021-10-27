27 окт. 2021 г., 15:47
Journalist ID: 2177
News Code: 84520228
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Замглавы МИД Ирана провел встречу с и.о. МИД Бельгии

Замглавы МИД Ирана провел встречу с и.о. МИД Бельгии

Тегеран, 27 октября. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Бакери Кани провел в среду в брюсселе переговоры с и.о. министра иностранных дел Бельгии Теодорой Генцис. Об этом сообщили в МИД Бельгии.

Генцис провела откровенное обсуждение и обмен мнениями по ядерной сделке Ирана с заместителем министра иностранных дел Ирана.

"Бельгия считает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе - лучший приемлемый инструмент решения иранской ядерной проблемы", сказала дипломат.

В ходе разговора стороны провели конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также международным и региональным вопросам, в том числе ситуацию в Афганистане.

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