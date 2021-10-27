Полагаться на иностранцев не защищает никакое правительство

Об этом заявил Мохбер на второй министерской встрече стран-соседей Афганистана в очном формате в Тегеране.

"Когда Соединенные Штаты сбежали из Афганистана, они переложили последствия своей двадцатилетней неэффективности и оккупации на плечи афганского народа и соседей", сказал вице-президент.

Кроме того, Мохбер сказал, что безопасность Афганистана взаимосвязана с безопасностью его соседей.

"В связи с этим Исламская Республика Иран поддержала инициативу Пакистана о проведении первого раунда переговоров между соседними с Афганистаном странами, а также согласилась принять у себя второй раунд", отметил Мохбер, добавив, что Тегеран приветствует третий раунд, который состоится в Пекине.

27 октября в Тегеране стартовала министерская встреча стран-соседей Афганистана в очном формате. Стороны планируют сконцентрировать свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп.