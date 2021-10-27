Раиси заявил о новой главе в отношениях между Ираном и Таджикистаном

Глава иранского правительства на встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддиным подчеркнул необходимость укрепления двустороннего сотрудничества путем культурных, исторических, религиозных возможностей.

Указав на важную роль соседних стран, в том числе Иран и Таджикистан, в установлении мира и безопасности в Афганистане, Раиси заявил: "Мы стремимся к формированию инклюзивного правительства в Афганистане, чтобы обеспечило безопасность страны и прекратить войну и братоубийство".

Иранский президент выразил надежду на координацию и формирование совместной позиции по Афганистану в ходе министерской встречи соседних с Афганистаном стран в Тегеране.

Глава МИД Таджикистан, в свою очередь, также заверил, что Душанбе стремится развивать и расширять отношения с Тегераном.

"Таджикистан считает, что членство Ирана в ШОС приносит выгоды всем странам, и способствует обеспечить мир и стабильность в регионе", добавил он.

Говоря о ситуации в Афганистане, Мухриддин заявил, что новое правительство в Афганистане должно уважать всех этнических групп в стране.

Напомним, вторая министерская встреча соседних с Афганистаном стран 27 октября в среду пройдет в столице Ирана с участием глав МИД Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана в очном и министров иностранных дел Китая и России в заочном режиме.