Раиси заявил о новой главе в отношениях между Ираном и Таджикистаном

Глава иранского правительства на встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддиным подчеркнул необходимость укрепления двустороннего сотрудничества путем культурных, исторических, религиозных возможностей.
Указав на важную роль соседних стран, в том числе Иран и Таджикистан, в установлении мира и безопасности в Афганистане, Раиси заявил: "Мы стремимся к формированию инклюзивного правительства в Афганистане, чтобы обеспечило безопасность страны и прекратить войну и братоубийство".
Иранский президент выразил надежду на координацию и формирование совместной позиции по Афганистану в ходе министерской встречи соседних с Афганистаном стран в Тегеране.
Глава МИД Таджикистан, в свою очередь, также заверил, что Душанбе стремится развивать и расширять отношения с Тегераном.
"Таджикистан считает, что членство Ирана в ШОС приносит выгоды всем странам, и способствует обеспечить мир и стабильность в регионе", добавил он.
Говоря о ситуации в Афганистане, Мухриддин заявил, что новое правительство в Афганистане должно уважать всех этнических групп в стране.
Напомним, вторая министерская встреча соседних с Афганистаном стран 27 октября в среду пройдет в столице Ирана с участием глав МИД Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана в очном и министров иностранных дел Китая и России в заочном режиме.
Тегеран, 27 октября, ИРНА – Открылась новая глава в отношениях между Тегераном и Душанбе в ходе недавнего визита в Таджикистан, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во вторник.
Глава иранского правительства на встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддиным подчеркнул необходимость укрепления двустороннего сотрудничества путем культурных, исторических, религиозных возможностей.
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