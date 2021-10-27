У Ирана нет ограничений для расширения отношений с Узбекистаном

Об этом заявил в среду президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Во время встречи иранский президент отметил, что Иран и Узбекистан связывают братские и родственные отношения.

"Присутствие иностранцев, особенно США в Афганистане не имеет ничего кроме страдания, убийства, кровопролития и сдерживания Афганистана, и теперь, когда Соединенные Штаты изгнаны из Афганистана, мы должны помочь афганскому народу почувствовать вкус мира и безопасности", сказал Раиси.

Ссылаясь на присутствие около четырех миллионов афганцев в Иране и продолжение гуманитарной помощи Тегерана афганским беженцам, президент выразил надежду на то, что встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран найдет общее решение и видение решения проблем Афганистана.

27 октября в Тегеране состоится министерская встреча стран - соседей Афганистана в очном формате. Стороны планируют сконцентрировать свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп.