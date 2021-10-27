Иран призвал международное сообщество объединить усилия для оказания немедленной помощи Афганистану

"Сегодня, в среду, министры иностранных дел ближайших соседей Афганистана, а также России встречаются в Тегеране, чтобы изучить нынешнюю катастрофическую ситуацию в стране. Они собираются, чтобы обсудить возможные пути и средства помощи афганскому народу в преодолении трудных и ужасных проблем, с которыми он сталкивается", сказал Тахт-Раванчи.

"После поспешного ухода Соединенных Штатов и внезапного падения правительства бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в августе прошлого года, и захвата Талибами всей страны произошли быстрые изменения, которые имеют серьезные политические, экономические, социальные последствия и последствия для безопасности всего региона", отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран, как соседняя страна, имеющая исторические, культурные, языковые и религиозные связи с Афганистаном, не может оставаться равнодушной к страданиям афганского народа.

По словам иранского поспреда, нынешняя ситуация в Афганистане требует скоординированных международных усилий, и соседние страны могут сыграть важную роль в этом отношении.

«Мы считаем, что региональный подход при поддержке ООН может помочь афганскому народу преодолеть нынешний кризис" сказал Тахт-Раванчи.