26 окт. 2021 г., 21:08
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News Code: 84519109
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Иранский военный: военная мощь Ирана способна ответить на угрозы сионистского режима

Иранский военный: военная мощь Ирана способна ответить на угрозы сионистского режима

Тегеран, 26 октября, ИРНА - Глава организации пассивной обороны страны Голамреза Джалали назвал угрозы сионистского режима признаком его слабости.

Голамреза Джалали, в кулуарах своей пресс-конференции во вторник, в ответ на вопрос о заявлении сионистского журналиста Эди Коэн о начале обратного отсчета до нападения на Иран, назвал эти заявления ничем не подкрепленным преувеличением и сказал: «если бы Сионистский режим обладал такой властью, что совершил бы нападение».

«Сионисты хотят прикрыть свою слабость угрозами извне. Если что-то случится с сионистским режимом, будет решительный ответ, что Коэн не увидит себя завтра», - заявил он.

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