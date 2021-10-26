Иранский военный: военная мощь Ирана способна ответить на угрозы сионистского режима

Голамреза Джалали, в кулуарах своей пресс-конференции во вторник, в ответ на вопрос о заявлении сионистского журналиста Эди Коэн о начале обратного отсчета до нападения на Иран, назвал эти заявления ничем не подкрепленным преувеличением и сказал: «если бы Сионистский режим обладал такой властью, что совершил бы нападение».

«Сионисты хотят прикрыть свою слабость угрозами извне. Если что-то случится с сионистским режимом, будет решительный ответ, что Коэн не увидит себя завтра», - заявил он.