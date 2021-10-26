Посол Казахстана: роль Ирана в Шанхайской организации будет влиятельной

Во вторник Асхат Оразбай встретился с генеральным директором Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) Али Надери и сообщил, что в следующем месяце Казахстан примет у себя премьер-министров и первых вице-президентов девяти основных государств-членов и стран-наблюдателей Шанхайской организации, и он надеется, что Мохаммад Мохбер, первый вице-президент Исламской Республики Иран, также примет участие саммит.

«Теперь у Информационного агентства Исламской Республики и других новостных агентств ШОС есть возможность более тесно и совместно работать в рамках целей организации, направленных на достижение интересов ее членов», - отметил он.

По его словам, это будет первое появление Ирана в качестве официального члена саммита ШОС и предоставит возможность для двусторонних консультаций и встреч между Ираном и Казахстаном для расширения отношений.