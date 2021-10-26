26 окт. 2021 г., 20:01
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News Code: 84519044
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Иран отреагировал на претензии ОАЭ и Бахрейна по поводу иранских островов

Иран отреагировал на претензии ОАЭ и Бахрейна по поводу иранских островов

Тегеран, 26 октября, ИРНА - Дипломатическая миссия Исламской Республики Иран категорически отвергла претензии ОАЭ и Бахрейна к ООН относительно трех иранских островов Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб и ответила решительно.

Представитель Исламской Республики Иран в Четвертом комитете Генеральной Ассамблеи ООН в ответ на территориальные претензии представителя Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в отношении островов Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб подчеркнул твердую и принципиальную позицию Ирана.

«Эти три иранских острова являются неотъемлемой частью иранской территории, и поэтому любые претензии, противоречащие этому факту, категорически отвергаются», -  заявили иранские дипломаты.

Представитель Исламской Республики Иран в Четвертом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, счел безосновательное утверждение ОАЭ вмешательством во внутренние дела Ирана и противоречащем принципу невмешательства во внутренние дела стран и уполномочены Уставу ООН.

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