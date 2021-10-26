Япония выделила Ирану 6,3 млн. долларов для усиления способности бороться с ковидом

Меморандум был подписан сегодня представителем Всемирной организации здравоохранения в Иране Джафаром Хоссейном, временным поверенным в делах посольства Японии в Иране Хиротакой Матео,в присутствии заместителя директора по Международным отношениям Министерства здравоохранения и медицинского образования Джалала Наели.

В рамках проекта стоимостью 6,3 миллиона долларов будут закуплены шесть аппаратов МРТ, чтобы расширить возможности страны по борьбе с Covid-19.

Эти устройства будут установлены в государственных больницах в пяти провинциях Тегеран (2 устройства), Хузестан, Хорасан-Разави, Северный Хорасан, а также Чахармахал и Бахтиари. Представитель Всемирной организации здравоохранения отвечает за все этапы их подготовки, доставки и обучения.