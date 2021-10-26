4 иранских профессора попали в список 2% лучших ученых мира Стэнфордского университета

Профессора Саид Аббас-Банди, Фарзад Эбрахими, Эльяс Шиваниан и Мортеза Солеймани – иранские исследователи, которые вошли в данный список.
В 2019 году впервые была составлена и опубликована открытая база данных о 100 тыс. ведущих ученых, представляющих различные области науки. В базе собраны нормированные данные об уровнях цитируемости, h-индексах, hm-индексах с поправкой на соавторство, цитированиях статей авторами разного уровня соавторства и сводном показателе, которые, по мнению составителя, призваны обеспечить прозрачность и снизить число случаев некорректного использования показателей цитирования.
В обновленной версии базы данных приводится информация о цитируемости ученых за всю карьеру до конца 2020 года на основе данных Scopus. Все исследователи разделены на 22 группы по научным областям и 176 подгрупп по подобластям. В список также попали ученые, не вошедшие в первые 100 тыс. по сводному показателю, но оказавшиеся среди 2% лучших ученых по своей основной дисциплине. Данное следование охватило около 8 миллионов ученых.
Казвин, 26 октября, ИРНА – Четыре преподавателя международного университета имени Имама Хомейни были включены в недавний список 2% лучших ученых мира Стэнфордского университета.
Профессора Саид Аббас-Банди, Фарзад Эбрахими, Эльяс Шиваниан и Мортеза Солеймани – иранские исследователи, которые вошли в данный список.
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