Секретарь по правам человека: Права человека стали товаром и политическим инструментом

Казем Гарибабади при этом сказал: «В то время как мир страдает от несправедливости, вызванной поведением и политикой западных и американских стран, которые сообщают о ситуации с правами человека в Исламской Республике Иран, сама страна является жертвой нарушений прав человека в результате действий таких стран. Этот акт, полностью политический».

«К сожалению, права человека стали товаром и политическим инструментом давления на независимые и развивающиеся страны, такие как Иран. В этой ситуации жертвой становится сам человек», - заявил он.

Заместитель начальника штаба по международным делам также раскритиковал ситуацию в области прав человека в Канаде, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах и ​​Швеции. Он посоветовал им сосредоточиться на улучшении ситуации с правами человека в своих странах, вместо того, чтобы скрывать свои нарушения прав человека в таких стран, как Иран.