26 окт. 2021 г., 13:06
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Секретарь по правам человека: Права человека стали товаром и политическим инструментом

Секретарь по правам человека: Права человека стали товаром и политическим инструментом

Тегеран, 26 октября, ИРНА - «К сожалению, права человека превратились в товар и политический инструмент для оказания давления на независимые и развивающиеся страны, такие как Иран», - сказал заместитель по международным делам судебной системы и секретарь штаб-квартиры по правам человека Исламской Республики Иран Казем Гарибабади.

Казем Гарибабади при этом сказал: «В то время как мир страдает от несправедливости, вызванной поведением и политикой западных и американских стран, которые сообщают о ситуации с правами человека в Исламской Республике Иран, сама страна является жертвой нарушений прав человека в результате действий таких стран. Этот акт, полностью политический».

«К сожалению, права человека стали товаром и политическим инструментом давления на независимые и развивающиеся страны, такие как Иран. В этой ситуации жертвой становится сам человек», - заявил он.

Заместитель начальника штаба по международным делам также раскритиковал ситуацию в области прав человека в Канаде, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах и ​​Швеции. Он посоветовал им сосредоточиться на улучшении ситуации с правами человека в своих странах, вместо того, чтобы скрывать свои нарушения прав человека в таких стран, как Иран.

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