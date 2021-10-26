26 окт. 2021 г., 12:53
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Состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Туркменистана

Состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Туркменистана

Тегеран, 26 октября, ИРНА - Министры иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и Туркменистана Рашид Мередов встретились в Тегеране.

Заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, прибывшего в Тегеран во вторник утром во главе делегации высокого уровня, приветствовал его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян.  

Дипломатическая делегация Туркменистана примет участие в работе 16-й Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Туркменистана.

Министр иностранных дел Туркменистана также примет участие в завтрашнем саммите по Афганистану, который состоится в Тегеране в Министерстве иностранных дел.

Согласно сообщению, помимо главы МИД Туркменистана, во встрече министров иностранных дел соседей Афганистана примут участие министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана и Пакистана. Министры иностранных дел России и Китая также примут участие в режиме видеоконференции.

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