Состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Туркменистана

Заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, прибывшего в Тегеран во вторник утром во главе делегации высокого уровня, приветствовал его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян.

Дипломатическая делегация Туркменистана примет участие в работе 16-й Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Туркменистана.

Министр иностранных дел Туркменистана также примет участие в завтрашнем саммите по Афганистану, который состоится в Тегеране в Министерстве иностранных дел.

Согласно сообщению, помимо главы МИД Туркменистана, во встрече министров иностранных дел соседей Афганистана примут участие министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана и Пакистана. Министры иностранных дел России и Китая также примут участие в режиме видеоконференции.