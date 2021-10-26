Иранский дипломат призвал международное сообщество привлечь Израиль к ответственности за ужасные преступления

Выступая с речью в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН по поощрению и защите прав человека палестинцев, он отметил, что палестинский народ уже давно является жертвой грубых, систематических и широко распространенных нарушений израильским режимом прав человека и гуманитарного права.

"Применение боевых патронов против мирного населения представляет собой преступление против человечности, которое израильский режим совершает в течение последних семи десятилетий благодаря поддержке Соединенных Штатов", добавил дипломат.

По его словам, деспотический израильский режим также нарушает свободу слова путем запугивания и ареста журналистов, которые освещают нарушения прав человека в отношении палестинцев.

"Жители осажденного сектора Газа – самые угнетенные люди в Палестине. На протяжении более 14 лет, в тени безразличия и оглушительного молчания так называемых правозащитников, этим людям была введена тотальная блокада, ограничившая их доступ к самым основным и жизненно важным потребностям. Такие бесчеловечные ограничения стали серьезным препятствием в борьбе с пандемией COVID-19 в осажденном секторе Газа", заключил он.