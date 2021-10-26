В Иране сообщили о производстве 12,9 млн тонн сырой стали в первой половине текущего года

Согласно отчетам, опубликованным министерством промышленности и торговли в первом полугодии из 12 основных продуктов горнодобывающей промышленности, 6 продуктов, включая катодную медь и алюминиевые слитки, продемонстрировали рост производства, однако объем производства 6 продуктов, включая сталь и цемент сократился.

При этом, объём производства сырой стали и стальной продукции в Иране достиг 12,8 млн тонн за первые шесть месяцев иранского года (начавшегося 21 марта 2021 года), что демонстрирует снижение на 9,5% и 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Иране можно найти 81 вид различных минералов. Запасы железной руды Ирана составляют 2,7 млрд тонн (восемь десятых мировых запасов), а запасы медной руды - 2,6 млрд тонн (четыре десятых мировых запасов). У Ирана также есть 11 млрд тонн цинка (4% мировых запасов).