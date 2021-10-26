Вторая министерская встреча соседних с Афганистаном стран завтра пройдет в Тегеране

"Президент Ирана Эбрахим Раиси завтра выступит с речью на этой встрече", отметил он, добавив, что вторая министерская встреча завтра пройдет с участием шесть соседних с Афганистаном стран и России в очном формате.

По его словам, главы МИД Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана в очном режиме и министры иностранных дел Китая и России в заочном формате примут участие в этой встрече. "Представители России и Китая также будут присутствовать на этой встрече", добавил он.

Хатибзаде также подтвердил участие послов стран-участниц в этой встрече.

"Генсек ООН также отправит послание по случаю этой встречи. Это послание свидетельствует о том, что Исламская Республика Иран станет центром активной дипломатии в регионе, и будет предпринимать шаги к миру и стабильности", пояснил иранский дипломат.