25 окт. 2021 г., 18:51
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News Code: 84517634
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Иран заинтересован в расширении связей с Бельгией в торгово-экономической сфере

Иран заинтересован в расширении связей с Бельгией в торгово-экономической сфере

Тегеран, 25 октября. ИРНА — Президент Ирана в понедельник на встрече с новым послом Бельгии заявил, что Иран заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с Бельгией.

«Иран заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с Бельгией и Европой, но не должен позволять иностранцам влиять на эти отношения", - сказал Раиси на встрече с новым послом Бельгии.

Президент Ирана заявил, что Исламская Республика Иран всегда придерживалась своих обязательств, добавив, что, тем не менее, европейские страны не выполнили свои обязательства в Совете Безопасности ООН, европейские страны, будь то в соглашении СВПД или в других вопросах, не должны действовать в таким образом, что Соединенные Штаты чувствуют, что Европа является их сферой влияния.

"Соединенные Штаты стремятся развить и навязать миру свою репрессивную волю, но другие страны не должны позволять односторонним действиям и вторжениям США продолжаться в различных частях мира",  сказал президент Раиси.

"Мы надеемся, что с расширением торгово-экономических отношений связи между Тегераном и Брюсселем будут еще больше укрепляться», - сказал новый посол Бельгии в Тегеране, указав на дружескую историю связей между двумя странами.

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