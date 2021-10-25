Иран заинтересован в расширении связей с Бельгией в торгово-экономической сфере

«Иран заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с Бельгией и Европой, но не должен позволять иностранцам влиять на эти отношения", - сказал Раиси на встрече с новым послом Бельгии.

Президент Ирана заявил, что Исламская Республика Иран всегда придерживалась своих обязательств, добавив, что, тем не менее, европейские страны не выполнили свои обязательства в Совете Безопасности ООН, европейские страны, будь то в соглашении СВПД или в других вопросах, не должны действовать в таким образом, что Соединенные Штаты чувствуют, что Европа является их сферой влияния.

"Соединенные Штаты стремятся развить и навязать миру свою репрессивную волю, но другие страны не должны позволять односторонним действиям и вторжениям США продолжаться в различных частях мира", сказал президент Раиси.

"Мы надеемся, что с расширением торгово-экономических отношений связи между Тегераном и Брюсселем будут еще больше укрепляться», - сказал новый посол Бельгии в Тегеране, указав на дружескую историю связей между двумя странами.