У Ирана и Кыргызстана есть большой потенциал для развития и расширения двустороннего сотрудничеств

"Учитывая членство двух стран в различных региональных организациях, включая ОЭС и ШОС есть хорошие основания для двустороннего сотрудничества в области торговли и транзита", сказал Раиси на встрече с новым послом Кыргызстана в Тегеране Турдакуном Седиковым.

"Конструктивное сотрудничество между Ираном и Кыргызстаном может повысить уровень взаимодействия в региональных и международных организациях", сказал иранский президент.

Посол Кыргызстана, в свою очередь, отметил, что участие Ирана в качестве ключевого члена Шанхайской организации сотрудничества может открыть путь для дальнейшего расширения отношений между Тегераном Бишкеком.

Президент Ирана сегондя принял верительные грамоты у 5 послов, в том числе у посла Кыргызстана .