25 окт. 2021 г., 15:11
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News Code: 84517418
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Раиси: ЕС должен отделиться от экспансионистской политики США

Раиси: ЕС должен отделиться от экспансионистской политики США

Тегеран, 25 октября. ИРНА — Мы надеемся, что Европейский Союз и европейские страны смогут продвинуться по пути к стратегической независимости и отделиться от экспансионистской политики США, потому что односторонние действия США не идут на пользу мира.

Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с новым послом Финляндии в Иране Кари Кахилото.

"Надеемся на расширение ирано-финляндских отношений накануне 90-летия установления отношений между двумя странами и во время вашей миссии", сказал президент Ирана.

"Дипломатические отношения между двумя странами всегда были хорошими, и в декабре этого года этим отношениям исполнится 90 лет", сказал посол Финляндии.

Он охарактеризовал Иран как одного из ключевых игроков в регионе и выразил готовность работать с Ираном для решения региональных проблем, таких как Афганистан.

Президент Ирана сегондя принял верительные грамоты у 5 послов, в том числе у посла Финляндии.

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