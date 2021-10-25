Раиси: ЕС должен отделиться от экспансионистской политики США

Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с новым послом Финляндии в Иране Кари Кахилото.

"Надеемся на расширение ирано-финляндских отношений накануне 90-летия установления отношений между двумя странами и во время вашей миссии", сказал президент Ирана.

"Дипломатические отношения между двумя странами всегда были хорошими, и в декабре этого года этим отношениям исполнится 90 лет", сказал посол Финляндии.

Он охарактеризовал Иран как одного из ключевых игроков в регионе и выразил готовность работать с Ираном для решения региональных проблем, таких как Афганистан.

Президент Ирана сегондя принял верительные грамоты у 5 послов, в том числе у посла Финляндии.