Раиси: Швейцария и Европа не должны подвергаться давлению США

Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с новым послом Швейцарии в Тегеране Кристиан Досси.

"Швейцария всегда играла позитивную роль в поддержке и продвижении мира, и ожидается, что в новую эпоху она сможет сохранить свою независимую роль перед лицом односторонней политики США", сказал Раиси.

Посол Швейцарии, в свою очередь, заявил, что Иран и Швейцария поддерживают хорошие отношения в политической, культурной, экономической и научной областях уже более ста лет.

Он выразил надежду, что будет обеспечена деятельность швейцарских компаний и экономических активистов в Иране.

Президент Ирана сегондя принял верительные грамоты у 5 послов, в том числе у посла Швейцарии.