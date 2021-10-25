Австралию представит на Оскар совместный снятый в копродукции с Ираном фильм

Когда воют гранаты – совместный фильм Афганистана, Австралии, Нидерландов и Ирана.

Продюсерами этого фильма являются Бахир Вардак, Кристин Уильямс и иранка Марзие Вафамехр.

Учитывая недавние последние политические события в Афганистане и приход Талибана к власти, кажется «Когда воют гранаты» станет последним фильмом, снятым в этой стране.

Иранский знаменитый музыкант и композитор Хоссейн Ализаде также писал музыку к этому фильму.

Недавно «Когда воют гранаты» был номинирован в Азиатско-тихоокеанском кинофестивале как лучший фильм в категории детское кино.

Основанный на реальных событиях, фильм рассказывает историю Хевада, 9-летнего мальчика, живущего в Кабуле. После смерти отца и брата, Хевад решает создать бизнес. Мечта Хевада стать кинозвездой воплощается в реальность, когда он встретится с австралийским фотографом.