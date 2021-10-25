Австралию представит на Оскар совместный снятый в копродукции с Ираном фильм

Когда воют гранаты – совместный фильм Афганистана, Австралии, Нидерландов и Ирана.
Продюсерами этого фильма являются Бахир Вардак, Кристин Уильямс и иранка Марзие Вафамехр.
Учитывая недавние последние политические события в Афганистане и приход Талибана к власти, кажется «Когда воют гранаты» станет последним фильмом, снятым в этой стране.
Иранский знаменитый музыкант и композитор Хоссейн Ализаде также писал музыку к этому фильму.
Недавно «Когда воют гранаты» был номинирован в Азиатско-тихоокеанском кинофестивале как лучший фильм в категории детское кино.
Основанный на реальных событиях, фильм рассказывает историю Хевада, 9-летнего мальчика, живущего в Кабуле. После смерти отца и брата, Хевад решает создать бизнес. Мечта Хевада стать кинозвездой воплощается в реальность, когда он встретится с австралийским фотографом.
Тегеран, 25 октября, ИРНА - На премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке от Австралии выдвинут фильм «Когда воют гранаты» Граназа Мусави — драма об Афганистане.
Когда воют гранаты – совместный фильм Афганистана, Австралии, Нидерландов и Ирана.
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