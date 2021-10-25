25 окт. 2021 г., 12:36
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Исфахан открылся для иностранных туристов

Исфахан открылся для иностранных туристов

Исфахан, 25 октября, ИРНА – Исфахан готовится разрешить въезд в эту провинцию иностранным туристам, соблюдая санитарно-эпидемиологические меры безопасности. Об этом сообщил замглавы Управления культурного наследия, туризма и ремесел провинции Исфахан Хейдар Садеги в понедельник.

"Различные туристические отрасли в провинции Исфахан, включая 420 туристических агентств, жилье, традиционные дома и домики готовы принимать иностранных туристов на следующие дни согласно санитарно-эпидемиологическим мерам безопасности", отметил он.

По его словам, туристы должны путеществовать по Исфахану, используя услуги авторизованных туристических агентств.

Самый посещаемый туристами город Ирана, Исфахан, столица центрального региона страны, расположился в четырёхстах километрах к югу от Тегерана. В этом туристическом направлении с населением более 5 млн человек находится 22 тсы. исторических достопримечательностей.

Площадь Накш-э-Джахан, дворец Чехель-сотун, сад Фин, мечеть Джами и три кяриза в этой провинции попали в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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