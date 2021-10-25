Исфахан открылся для иностранных туристов

"Различные туристические отрасли в провинции Исфахан, включая 420 туристических агентств, жилье, традиционные дома и домики готовы принимать иностранных туристов на следующие дни согласно санитарно-эпидемиологическим мерам безопасности", отметил он.

По его словам, туристы должны путеществовать по Исфахану, используя услуги авторизованных туристических агентств.

Самый посещаемый туристами город Ирана, Исфахан, столица центрального региона страны, расположился в четырёхстах километрах к югу от Тегерана. В этом туристическом направлении с населением более 5 млн человек находится 22 тсы. исторических достопримечательностей.

Площадь Накш-э-Джахан, дворец Чехель-сотун, сад Фин, мечеть Джами и три кяриза в этой провинции попали в список культурного наследия ЮНЕСКО.