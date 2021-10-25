МИД следит за ситуацией иранских граждан на границе Беларуси и Литвы

Он отметил, что посольство Исламской Республики Иран в Минске находится в постоянном контакте с соответствующими беларусскими органами, чтобы решить проблемы иранских мигрантов на белорусско-литовской границе.

"Кроме телефонного разговора посла Ирана в Беларуси с одним из наших граждан, застрявших на границе Беларуси и Литвы, иранская делегация была отправлена в этот район сегодня утром для упрощения возвращения иранских граждан на Родину", добавил пресс-секретарь МИД ИРИ.

Хатибзаде отметил, что Иран выразил обеспокоенность в связи с ситуацией иранских граждан, застрявших на пограничном районе. "Мы также следим за этим вопросом через посольство Беларуси в Тегеране", добавил иранский дипломат.

Он заверил, что Беларусь будет сотрудничать с Ираном для решения текущей проблемы в рамках дружественных отношений двух стран.