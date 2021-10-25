25 окт. 2021 г., 09:40
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МИД следит за ситуацией иранских граждан на границе Беларуси и Литвы

МИД следит за ситуацией иранских граждан на границе Беларуси и Литвы

Тегеран, 25 октября, ИРНА – Министерство иностранных дел ИРИ серьезно следит за решением проблемы иранских граждан на границе Беларуси с Литвой. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде в воскресенье.

Он отметил, что посольство Исламской Республики Иран в Минске находится в постоянном контакте с соответствующими беларусскими органами, чтобы решить проблемы иранских мигрантов на белорусско-литовской границе.
"Кроме телефонного разговора посла Ирана в Беларуси с одним из наших граждан, застрявших на границе Беларуси и Литвы, иранская делегация была отправлена в этот район сегодня утром для упрощения возвращения иранских граждан на Родину", добавил пресс-секретарь МИД ИРИ.
Хатибзаде отметил, что Иран выразил обеспокоенность в связи с ситуацией иранских граждан, застрявших на пограничном районе. "Мы также следим за этим вопросом через посольство Беларуси в Тегеране", добавил иранский дипломат.
Он заверил, что Беларусь будет сотрудничать с Ираном для решения текущей проблемы в рамках дружественных отношений двух стран.

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