Лидер: правительства, которые нормализовали отношения с Израилем, должны исправить свою ошибку

Верховный лидер Исламской революции на встрече с официальными лицами и гостями, присутствующими на Международной конференции по исламскому единству, назвал двумя важными задачами исламской уммы объяснение и продвижение всеобъемлющего ислама во всех аспектах человеческой жизни и укрепление единство мусульман. «Ислам - это вопрос коранических принципов и обязанностей, и реализация благородной цели создания новой исламской цивилизации невозможна без единства шиитов и суннитов», - заявил он.

«Политические и материальные силы уже давно настаивают на том, чтобы представить ислам не как всеобъемлющую религию с планом для всех аспектов человеческой жизни, а только в индивидуальном действии и сердечной вере, а также теоретизируя это на языке писателей и интеллектуалов, чтобы убедить, что ислам не используется в таких важных вопросах, как цивилизация и управление обществом, экономика и разделение власти и богатства, война и мир, внутренняя и внешняя политика, установление справедливости и борьба с угнетением и зло», - отметил он.

Аятолла Хаменеи назвал причиной неоднократного акцента на вопросе единства огромное расстояние между религиями и серьезные усилия врагов по увеличению расстояний и сказал: «Сегодня слова шиит и суннит вошли в американскую политическую литературу, хотя они против принципа ислама».

«Недавние злополучные и слезливые взрывы в мечетях Афганистана против мусульман и верующих относятся к числу тех же инцидентов, которые были совершены ИГИЛ, и американцы прямо заявили, что мы создали ИГИЛ», - сказал он.

Он назвал попытку некоторых региональных правительств нормализовать отношения с сионистским режимом большим грехом и ошибкой и добавил: «Эти правительства должны вернуться с этого шага и пути против исламского единства и исправить свою большую ошибку».