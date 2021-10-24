24 окт. 2021 г., 10:35
Journalist ID: 2388
News Code: 84516162
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Амир Абдоллахиян: отношения Тегеран-Баку развиваются в тени взаимного уважения

Амир Абдоллахиян: отношения Тегеран-Баку развиваются в тени взаимного уважения

Тегеран, 24 октября, ИРНА - После телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что отношения между Тегераном и Баку развиваются в тени взаимного уважения.

«Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика - два мусульманских соседа, у которых много общего», - написал он в Твиттере.

Ссылаясь на свой вчерашний телефонный звонок с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, он подчеркнул, что имел с ним откровенный, теплый и конструктивный разговор о дорожной карте всесторонних отношений.

Министр иностранных дел заявил, что отношения между правительствами двух стран и двумя странами развиваются в тени взаимного уважения.

В субботу Амир Абдоллахиян и Байрамов обсудили двусторонние отношения в телефонном разговоре.

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