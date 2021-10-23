Враги пытаются посеять семена раздора среди мусульман, Галибаф

Галибаф сделал это заявление во время церемонии закрытия 35-й Международной конференции исламского единства в Тегеране.

Ссылаясь на недавние события в Афганистане, спикер парламента сказал, что «тайные руки» стремятся ввергнуть регион в вечную небезопасность.

Он отметил, что недавние преступления в Афганистане и крупные планы США и сионистского режима по созданию хаоса и разногласий в Ливане и Ираке соответствуют этому заговору.

Подчеркнув роль исламских улемов в наши дни, Галибаф отметил, что рецепт исцеления для преодоления этой сложной и сложной вражды - это осознание и знание мусульманской уммы.