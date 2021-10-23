23 окт. 2021 г., 22:38
Journalist ID: 2177
News Code: 84515989
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Враги пытаются посеять семена раздора среди мусульман, Галибаф

Враги пытаются посеять семена раздора среди мусульман, Галибаф

Тегеран, 23 октября. ИРНА — Спикер иранского меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф заявил в субботу, что иностранные державы пытаются посеять этническую и религиозную рознь среди мусульман, чтобы привести их к региональным гражданским войнам и братоубийствам.

Галибаф сделал это заявление во время церемонии закрытия 35-й Международной конференции исламского единства в Тегеране.

Ссылаясь на недавние события в Афганистане, спикер парламента сказал, что «тайные руки» стремятся ввергнуть регион в вечную небезопасность.

Он отметил, что недавние преступления в Афганистане и крупные планы США и сионистского режима по созданию хаоса и разногласий в Ливане и Ираке соответствуют этому заговору.

Подчеркнув роль исламских улемов в наши дни, Галибаф отметил, что рецепт исцеления для преодоления этой сложной и сложной вражды - это осознание и знание мусульманской уммы.

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