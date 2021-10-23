23 окт. 2021 г., 22:27
Journalist ID: 2177
News Code: 84515984
0 Persons

Амир Абдоллахиян: Тегеран полон решимости углублять отношения с Азербайджаном

Амир Абдоллахиян: Тегеран полон решимости углублять отношения с Азербайджаном

Тегеран, 23 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Во время телефонного разговора Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран полон решимости углублять отношения с Баку", сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

Глава иранского МИД поблагодарил своего коллегу за освобождение двух иранских водителей, арестованных в Азербайджане.

"В ходе разговора Абдоллахиян, ссылаясь на недавние конструктивные контакты между двумя министрами, высоко оценил освобождение двух иранских водителей, задержанных в Азербайджане, и назвал это действие конструктивным шагом, который может предоставить необходимую основу для дальнейшего разрешения недоразумений", говорится в сообщении МИД.

Стороны подчеркнули важность разрешения всех разногласий путем диалога. Главы МИД обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Your Comment

You are replying to: .
captcha