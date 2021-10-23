23 окт. 2021 г., 22:04
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News Code: 84515975
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Верховный лидер помиловал и сократил сроки 3458 заключённым

Верховный лидер помиловал и сократил сроки 3458 заключённым

Тегеран, 23 октября. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи помиловал и сократил сроки заключения 3458 осужденным в честь дня рождения пророка Мухаммеда и имама Джафара Садига.

По благоприятному случаю годовщины рождения Пророка Мухаммеда (мир ему) и шестого имама шиитов верховный лидер в субботу согласился просить главу судебной системы помиловать или смягчить тюремные сроки 3458 осужденным.

Глава судебной власти страны Голам Хоссейн Мохсени Эжеи по случаю наступления дня рождения пророка Мухаммеда и имама Джафара Садига представил Верховному Лидеру революции прошение о помиловании, или сокращении срока, или изменении наказания 3458 заключенным, которые отвечают всем необходимым требованиям и условиям комиссии по амнистии и помилованию.

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