Первый фестиваль культурных продуктов Азии прошел в Женеве с участием Ирана

В фестивале, инициированном Женевской ассоциацией жен послов, приняли участие представители 20 азиатских стран, и на нем была представлена ​​разнообразная коллекция культурных товаров, включая изделия ручной работы, традиционный текстиль, а также национальные и традиционные символы азиатских стран.

Представительство Исламской Республики Иран в Женеве приняло активное участие в этом фестивале и представило коллекцию древнего иранского искусства и традиций, предлагая культурные и традиционные продукты и товары, включая кашемир, гравировку, инкрустацию, килимы и коврики, а также шафран, фисташки и др.