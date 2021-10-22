Иран оставался ключевым членом Международной гидрографической организации

«Сохранение Ирана в качестве ключевого члена Совета МГО и признательность Ирану за создание 100 электронных международных морских карт были одними из основных моментов саммита для страны», - заявил он.

«Пятое заседание этого совета проводилось в течение трех дней с 19 по 21 октября в присутствии совета директоров в штаб-квартире организации в Королевстве Монако и виртуальным присутствием 110 представителей стран-членов», - отметил он.

По его словам, «в то же время, согласно отчету, представленному представителем Ирана о международном производстве и распространении 100 ячеек Международной морской электронной карты через Национальный гидрографический комитет, возглавляемый Портовой и морской организацией, и при сотрудничестве страны и географического положения, геодезические организации вооруженных сил Исламского Ирана получили высокую оценку президента, членов Совета и генерального секретаря Международной гидрографической организации».