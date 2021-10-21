Иран сохранил первое место в рейтинге ФИФА по Азии

Сборная Ирана по футболу сохранилв 22-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) c 1545 очками, сообщается на официальном сайте организации. В октябре иранцы одержали победу в отборочном турнире чемпионата мира-2022, над командой ОАЭ и сыграли вничью с командой Южной Кореи.

Иранцы идут на первом месте в таблице группы A. У команды 10 очков после 4 встреч.

Лидером рейтинга ФИФА продолжает оставаться Бельгия, имеющая 1832 очка. Следом за ней в тройке лучших располагается команда Бразилии (1820) и Франции (1779), которая переместила Италию (1750) на четвертое место. Пятерку замыкает Англия (1750).