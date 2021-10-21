Раиси: зарубежные силы не желают добра региону

Во время встречи с представителями провинций Восточного и Западного Азербайджана в парламенте в четверг Раиси сказал, что "иностранцы в регионе преследуют свои собственные экспансионистские интересы, и мы не позволим сионистам нарушить наши отношения с нашими соседями".

Президент добавил, что добрососедство, экономические и торговые отношения, а также активизация приграничных рынков входят в число программ и политики Исламской Республики Иран, а обмен с соседями может помочь развитию экономики и дальнейшим отношениям со странами региона.