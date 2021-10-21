В Астрахань прибыла иранская делегация во главе с начальником Генштаба ВС

Так, в рамках визита гости уже посетили ПАО «Астраханский порт». К слову, контрольный пакет акций организации принадлежит иранской компании.

Как сообщает пресс-службе губернатора, глава делегации Мохаммад Багери смог оценить мощности и потенциал порта по грузообороту между Ираном и России.

Также ему рассказали о перспективах развития порта и активном участии компаний из Ирана в развитии коридора «Север-Юг».

Отдельно был подчеркнута важность сотрудничества нашего региона и Ирана. Кроме того, в Каспийском институте морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф. Апраксина для гостей была проведена презентация возможностей вуза и высокого статуса его специалистов-выпускников на международном рынке.

Добавим, представители иранской делегации также планируют посетить Астраханское судостроительное производственное объединение.

