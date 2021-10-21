21 окт. 2021 г., 17:30
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News Code: 84513903
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В Астрахань прибыла иранская делегация во главе с начальником Генштаба ВС

В Астрахань прибыла иранская делегация во главе с начальником Генштаба ВС

Тегеран, 21 окятбря. ИРНА — В Астраханскую область с рабочим визитом прибыла делегация Ирана во главе с начальником Генерального штаба вооружённых сил страны Мохаммадом Багери.

Так, в рамках визита гости уже посетили ПАО «Астраханский порт». К слову, контрольный пакет акций организации принадлежит иранской компании.

Как сообщает пресс-службе губернатора, глава делегации Мохаммад Багери смог оценить мощности и потенциал порта по грузообороту между Ираном и России.

Также ему рассказали о перспективах развития порта и активном участии компаний из Ирана в развитии коридора «Север-Юг».

Отдельно был подчеркнута важность сотрудничества нашего региона и Ирана. Кроме того, в Каспийском институте морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф. Апраксина для гостей была проведена презентация возможностей вуза и высокого статуса его специалистов-выпускников на международном рынке.

Добавим, представители иранской делегации также планируют посетить Астраханское судостроительное производственное объединение.
 

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