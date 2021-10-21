21 окт. 2021 г., 14:20
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Женская сборная Ирана по хоккею заняла 2-е место на кубке ОАЭ

Женская сборная Ирана по хоккею заняла 2-е место на кубке ОАЭ

Тегеран, 21 октября, ИРНА – Женская сборная Ирана по хоккею заняла второе место на международном кубке ОАЭ в Дубае.

Женская иранская команда, которая впервые выступала на международных соревнованиях, уступила команду России в финале за счетом 1:3.
Иранские хоккеистки в первом матче в рамках турнира обыграли ОАЭ со счетом 3:0.
Кубок клубов по хоккею считается самым престижным турниром по хоккею в регионе. Эти соревнования прошли с 18 по 20 октября с участием 10 команд в мужском и женском секциях на ледовых трассах Дубая и клуба Аль-Наср.

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