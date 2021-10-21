Женская сборная Ирана по хоккею заняла 2-е место на кубке ОАЭ

Женская иранская команда, которая впервые выступала на международных соревнованиях, уступила команду России в финале за счетом 1:3.

Иранские хоккеистки в первом матче в рамках турнира обыграли ОАЭ со счетом 3:0.

Кубок клубов по хоккею считается самым престижным турниром по хоккею в регионе. Эти соревнования прошли с 18 по 20 октября с участием 10 команд в мужском и женском секциях на ледовых трассах Дубая и клуба Аль-Наср.