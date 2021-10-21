21 окт. 2021 г., 12:39
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Иран представит на премию "Оскар" фильм Асгара Фархади

Иран представит на премию "Оскар" фильм Асгара Фархади

Тегеран, 21 октября, ИРНА – Комитет из девяти кинематографистов отобрал фильм "Герой", снятый Асгаром Фархади, для представления Ирана во время 94-ой церемонии академии "Оскар" в категории фильмов на иностранном языке.

На 74-м Каннском кинофестивале вторую по значимости награду, Гран-при, завоевал фильм "Герой" режиссера Асгара Фархади, двукратного лауреата "Оскара".
Герой рассказывает историю человека по имени Рахим, который находится за решеткой из-за неоплаченного долга. Во время двухдневного освобождения из тюрьмы главный герой пытается убедить кредитора простить ему долг.
Это интересная история, которая влечет за собой сложные и парадоксальные, а также поучительные приключения. В драме снялись такие известные актеры и актрисы, как Амир Джадиди, Мохсен Танабанде, Фереште Сард-Орафайе и Сарина Фархади.
Напомним, две премии «Оскара» Фархади получил в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»: в 2012 году за «Развод Надера и Симин» и в 2017 году за «Коммивояжера».

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