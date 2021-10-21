Иран представит на премию "Оскар" фильм Асгара Фархади

На 74-м Каннском кинофестивале вторую по значимости награду, Гран-при, завоевал фильм "Герой" режиссера Асгара Фархади, двукратного лауреата "Оскара".

Герой рассказывает историю человека по имени Рахим, который находится за решеткой из-за неоплаченного долга. Во время двухдневного освобождения из тюрьмы главный герой пытается убедить кредитора простить ему долг.

Это интересная история, которая влечет за собой сложные и парадоксальные, а также поучительные приключения. В драме снялись такие известные актеры и актрисы, как Амир Джадиди, Мохсен Танабанде, Фереште Сард-Орафайе и Сарина Фархади.

Напомним, две премии «Оскара» Фархади получил в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»: в 2012 году за «Развод Надера и Симин» и в 2017 году за «Коммивояжера».