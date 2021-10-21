В Азербайджане освободили двух водителей Ирана

Как сообщает "Noor News", иранские водители Шахруд Норузи и Джафар Барзегар, задержанные в ходе транспорта груз через недавно освобожденные территории Азербайджана, 21 октября были выпущены на свободу.

Задержанных освободили в результате усилиями посольства ИРИ в Азербайджана в сотрудничестве с правительством Республики.

Напомним, иранских водителей задержали 15 сентября. Они перевозили грузы по трассе Горис — Капан в Сюникской области Армении.