В Азербайджане освободили двух водителей Ирана

Как сообщает "Noor News", иранские водители Шахруд Норузи и Джафар Барзегар, задержанные в ходе транспорта груз через недавно освобожденные территории Азербайджана, 21 октября были выпущены на свободу.
Задержанных освободили в результате усилиями посольства ИРИ в Азербайджана в сотрудничестве с правительством Республики.
Напомним, иранских водителей задержали 15 сентября. Они перевозили грузы по трассе Горис — Капан в Сюникской области Армении.
Тегеран, 21 октября, ИРНА - Двое иранских водителей грузовиков, задержанные полицией Азербайджана, сегодня в четверг утром были освобождены и в настоящее время находятся в иранском посольстве в Азербейджанской Республике.
Как сообщает "Noor News", иранские водители Шахруд Норузи и Джафар Барзегар, задержанные в ходе транспорта груз через недавно освобожденные территории Азербайджана, 21 октября были выпущены на свободу.
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