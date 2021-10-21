Иран и Россия обсудили последнюю ситуацию вокруг Сирии

Как сообщает пресс-служба МИД Ирана, Хаджи на этой встрече выразил надежду на положительные результаты в 6-м раунде переговоров по конституции Сирии.

Указав на позитивную позицию некоторых стран по сирийскому народу и правительству, иранский дипломат надеется на ускорение отправки гумпомощи в Сирию для восстановления страны и возвращения беженцев на родину.