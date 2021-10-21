21 окт. 2021 г., 09:44
Journalist ID: 2390
News Code: 84513290
0 Persons

Tags

Иран и Россия обсудили последнюю ситуацию вокруг Сирии

Иран и Россия обсудили последнюю ситуацию вокруг Сирии

Тегеран, 21 октября, ИРНА - Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и старший советник главы МИД ИРИ по политическим вопросам в Женеве Али Асгар Хаджи обсудили последнюю ситуацию в Сирии, в том числе в районах к востоку от Евфрата и Идлибе.

Как сообщает пресс-служба МИД Ирана, Хаджи на этой встрече выразил надежду на положительные результаты в 6-м раунде переговоров по конституции Сирии.
Указав на позитивную позицию некоторых стран по сирийскому народу и правительству, иранский дипломат надеется на ускорение отправки гумпомощи в Сирию для восстановления страны и возвращения беженцев на родину.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha