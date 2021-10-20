Ахмад Вахиди: Иран и Турция хотят развивать отношения и сотрудничество во всех сферах

Министр внутренних дел Ахмад Вахиди на совместной пресс-конференции с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу в Министерстве внутренних дел сказал: «Я приветствую министра внутренних дел Турции и его делегацию, а также различных сотрудников службы безопасности в этой стране. На этой встрече состоялись хорошие обсуждения».

По его словам, «общие интересы двух стран в области борьбы с терроризмом, борьбы с международной преступностью, борьбы с незаконным оборотом оружия, трансграничных обменов, развития трансграничной деятельности и развития совместного сотрудничества во всех сферах, включая миграцию обсуждались на сегодняшней встрече».

«С другой стороны, обсуждались и более общие вопросы, такие как деструктивная роль режима США и сионистского режима в регионе и многие проблемы, которые они создали для стран региона. Обсуждались также проблемы, которые они создали для Афганистана, и их заговоры в регионе», - сказал он.