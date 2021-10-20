Мы будем использовать все наши возможности для поддержки дела палестинцев: МИД

Приуроченный к Неделе единства и рождения пророка Ислама, группа активистов и представителей пропалестинских НПО встретилась с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном в Министерстве иностранных дел.

На этой встрече, которая прошла в теплой и дружеской атмосфере, члены Ассамблеи неправительственных организаций и активисты, поддерживающие освобождение Кудса, высказали свои взгляды и предложения по практической поддержке Палестины и средствам массовой информации.

Заявив, что Палестина по-прежнему является проблемой номер один в исламском мире, Амир Абдоллахиян подчеркнул, что Министерство иностранных дел будет использовать все свои возможности для полной поддержки дела Палестины и будет в полной мере сотрудничать с пропалестинскими НПО в этом отношении.