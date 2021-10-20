Иран осудил теракт в Дамаске

Осуждая террористический акт сегодня утром в Дамаске и выражая сочувствие сирийскому правительству, народу и семьям жертв, Саид Хатибзаде подчеркнул: «слепые и трусливые террористические акты обречены на провал и, конечно, не могут подорвать решимость сирийского правительства и народа в борьбе с терроризмом и освобождением оккупированных территорий и стабильности этой страны».

Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что сегодня утром произошел взрыв, когда армейский автобус пересек мост в сирийской столице Дамаске.

Два солдата погибли и несколько других получили ранения, когда две бомбы взорвались в автобусе, в котором находились солдаты сирийской армии.