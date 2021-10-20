Генерал Багери посетил действия ВМФ России на острове Кронштадт

В среду Багери посетил учебный корабль ВМФ «Перикуб» на острове Кронштадт, чтобы обсудить учебные мероприятия военных курсантов с военным командованием и официальными лицами российского корабля.

Посещение российских военно-морских объектов в Кронштадте является частью официального четырехдневного визита начальника Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерала Мохаммеда Багери в Россию.

Багери прибыл в Санкт-Петербург сегодня, в среду, где был официально принят высшим командованием ВМФ России и торжественной гвардией Северного морского флота был исполнен гимн Исламской Республики Иран.