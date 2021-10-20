20 окт. 2021 г., 16:57
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News Code: 84512814
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Конструктивное взаимодействие, всестороннее сотрудничество были в фокусе торговой конференции Иран-Австрия

Конструктивное взаимодействие, всестороннее сотрудничество были в фокусе торговой конференции Иран-Австрия

Тегеран, 20 октября, ИРНА - 18 и 19 октября в Вене прошла торговая конференция Исламской Республики Иран и Австрии с участием большого количества бизнесменов, экономических активистов и представителей двух стран с акцентом на конструктивное взаимодействие и всестороннее сотрудничество.

Члены правления Совместной торговой палаты Ирана и Австрии под председательством заместителя председателя Палаты Наримана Садри и главы департамента внешней торговли Федеральной экономической палаты Михаэля Оттера представили свои статьи в Тегеране.

В начале конференции экономист посольства Ирана в Вене зачитал обращение посла Исламской Республики Иран к аудитории. В этом послании, указав на давние торговые отношения и имея позитивную атмосферу, он заявил о готовности посольства к конструктивному взаимодействию и всестороннему сотрудничеству с палатой для достижения общих целей.

Посол страны также напомнил, что Исламская Республика Иран, особенно во время срока Раиси, уделяя двойное внимание и делая упор на экономическую дипломатию, полна решимости расширять и продолжать торговое сотрудничество.

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