Конструктивное взаимодействие, всестороннее сотрудничество были в фокусе торговой конференции Иран-Австрия

Члены правления Совместной торговой палаты Ирана и Австрии под председательством заместителя председателя Палаты Наримана Садри и главы департамента внешней торговли Федеральной экономической палаты Михаэля Оттера представили свои статьи в Тегеране.

В начале конференции экономист посольства Ирана в Вене зачитал обращение посла Исламской Республики Иран к аудитории. В этом послании, указав на давние торговые отношения и имея позитивную атмосферу, он заявил о готовности посольства к конструктивному взаимодействию и всестороннему сотрудничеству с палатой для достижения общих целей.

Посол страны также напомнил, что Исламская Республика Иран, особенно во время срока Раиси, уделяя двойное внимание и делая упор на экономическую дипломатию, полна решимости расширять и продолжать торговое сотрудничество.