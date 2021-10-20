20 окт. 2021 г., 16:50
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News Code: 84512807
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Багери: Мы договорились о расширении морского сотрудничества между Ираном и Россией

Багери: Мы договорились о расширении морского сотрудничества между Ираном и Россией

Тегеран, 20 октября, ИРНА - Ссылаясь на свою встречу с первым заместителем Главнокомандующего Военно-Морского Флота Владимиром Касатоновым, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери сказал, что в ходе этой встречи ирано-российское военно-морское сотрудничество был обсужден, и были достигнуты хорошие договоренности.

«На встрече обсуждались вопросы двустороннего морского сотрудничества, включая присутствие иранских судов на военно-морских учениях в России, участие в военных соревнованиях и обмен оперативным опытом, а также совместная работа и исследования по совершенствованию военно-морской техники и взаимному российскому присутствию на военных учениях. Мы говорили об иранском флоте, который уже два года держится в Чабахаре, и в нем приняли участие российские военные корабли», - заявил он.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран среди обсуждаемых с главкомом ВМФ России тем упомянул участие в морских соревнованиях Sea Cup и прыжках в воду в Иране, в которых участвовала Россия.

«Мы говорили о встрече командующих военно-морских сил прикаспийских государств и сотрудничестве во имя общей безопасности Каспийского моря, которая, согласно соглашению пяти прибрежных государств Каспийского моря, должна быть обеспечена этими странами, и были достигнуты хорошие договоренности», - заключил он.

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