Багери: Мы договорились о расширении морского сотрудничества между Ираном и Россией

«На встрече обсуждались вопросы двустороннего морского сотрудничества, включая присутствие иранских судов на военно-морских учениях в России, участие в военных соревнованиях и обмен оперативным опытом, а также совместная работа и исследования по совершенствованию военно-морской техники и взаимному российскому присутствию на военных учениях. Мы говорили об иранском флоте, который уже два года держится в Чабахаре, и в нем приняли участие российские военные корабли», - заявил он.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран среди обсуждаемых с главкомом ВМФ России тем упомянул участие в морских соревнованиях Sea Cup и прыжках в воду в Иране, в которых участвовала Россия.

«Мы говорили о встрече командующих военно-морских сил прикаспийских государств и сотрудничестве во имя общей безопасности Каспийского моря, которая, согласно соглашению пяти прибрежных государств Каспийского моря, должна быть обеспечена этими странами, и были достигнуты хорошие договоренности», - заключил он.