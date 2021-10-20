20 окт. 2021 г., 16:43
Journalist ID: 2388
News Code: 84512802
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Иран и Казахстан должны установить новые рамки для своих отношений: эксперты

Иран и Казахстан должны установить новые рамки для своих отношений: эксперты

Тегеран, 20 октября, ИРНА - Эксперты из казахстанских и иранских аналитических центров призвали к определению и корректировке новых рамок двусторонних отношений в отношении членства Ирана в Шанхайском соглашении.

Участники вебинара, посвященного развитию ирано-казахстанских отношений за 30 лет независимости Казахстана, ссылаясь на стабильное сотрудничество между двумя странами, напомнили, что с момента начала политических отношений между Тегераном и Нурсултаном у двух стран не было любые политические разногласия на высоком уровне, помогли расширить двустороннее сотрудничество, несмотря на существующие проблемы.

Эксперты также подчеркнули позицию и важность Ирана и Казахстана в обеспечении региональной безопасности, особенно в бассейне Каспийского моря.

Обе стороны потребовали определения и регулирования новых рамок иранско-казахстанских отношений и сотрудничества с учетом членства Ирана в Шанхайском соглашении.

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