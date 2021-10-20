Иран и Казахстан должны установить новые рамки для своих отношений: эксперты

Участники вебинара, посвященного развитию ирано-казахстанских отношений за 30 лет независимости Казахстана, ссылаясь на стабильное сотрудничество между двумя странами, напомнили, что с момента начала политических отношений между Тегераном и Нурсултаном у двух стран не было любые политические разногласия на высоком уровне, помогли расширить двустороннее сотрудничество, несмотря на существующие проблемы.

Эксперты также подчеркнули позицию и важность Ирана и Казахстана в обеспечении региональной безопасности, особенно в бассейне Каспийского моря.

Обе стороны потребовали определения и регулирования новых рамок иранско-казахстанских отношений и сотрудничества с учетом членства Ирана в Шанхайском соглашении.