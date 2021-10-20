Береговая линия Ирана составляет 6000 км.

«Иран - морская страна, с 6000 км береговой линии в Каспийском море, Персидском заливе, Оманском море и иранских островах с точки зрения доступа к береговой линии. Он одна из первых четвертей мира с этой точки зрения, но если мы примем во внимание важность морей и берегов, наш рейтинг страна еще поднимется, потому что Персидский залив является одним из важнейших мировых запасов с точки зрения добычи энергии, поэтому мы можем считать себя важной страной в морской сфере», - отметил он.

Соединенные Штаты, Германия и Япония являются странами с наибольшим объемом информации о морских и океанских бассейнах соответственно, и они постоянно собирают данные. Они собрали огромный источник данных об океане. Чтобы дополнить наши морские знания, нужно знать морскую среду, чтобы мы могли использовать их рационально и защищать.