Российский военный высоко оценил военно-морской флот Ирана

Он на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майором Мохаммадом Багери указал на сотрудничество военно-морской сил двух стран, заявив, что присутствие Ирана в военно-морском параде в Санкт-Петербурге демонстрировал растущее единство между двумя странами.

Адмирал Касатонов также упомянул о предстоящих военных учениях в России и выразил надежду, что иранские силы примут участие в этом параде и Армейских международных играх.

Напомним, в июле текущего года корабли ВМС Ирана «Саханд» и «Макран» отправили в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде, который прошел в морской столице России.