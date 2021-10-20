Российский военный высоко оценил военно-морской флот Ирана

Он на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майором Мохаммадом Багери указал на сотрудничество военно-морской сил двух стран, заявив, что присутствие Ирана в военно-морском параде в Санкт-Петербурге демонстрировал растущее единство между двумя странами.
Адмирал Касатонов также упомянул о предстоящих военных учениях в России и выразил надежду, что иранские силы примут участие в этом параде и Армейских международных играх.
Напомним, в июле текущего года корабли ВМС Ирана «Саханд» и «Макран» отправили в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде, который прошел в морской столице России.
Москва, 20 октября, ИРНА. Заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Владимир Касатонов высоко оценил участие военно-морского флота Ирана в военно-морском параде РФ.
Он на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майором Мохаммадом Багери указал на сотрудничество военно-морской сил двух стран, заявив, что присутствие Ирана в военно-морском параде в Санкт-Петербурге демонстрировал растущее единство между двумя странами.
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