20 окт. 2021 г., 19:59
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Российский военный высоко оценил военно-морской флот Ирана

Российский военный высоко оценил военно-морской флот Ирана

Москва, 20 октября, ИРНА. Заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Владимир Касатонов высоко оценил участие военно-морского флота Ирана в военно-морском параде РФ.

Он на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майором Мохаммадом Багери указал на сотрудничество военно-морской сил двух стран, заявив, что присутствие Ирана в военно-морском параде в Санкт-Петербурге демонстрировал растущее единство между двумя странами.
Адмирал Касатонов также упомянул о предстоящих военных учениях в России и выразил надежду, что иранские силы примут участие в этом параде и Армейских международных играх.
Напомним, в июле текущего года корабли ВМС Ирана «Саханд» и «Макран» отправили в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде, который прошел в морской столице России.

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